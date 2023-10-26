بعد 22 عاما على عرضه .. تفاصيل علاقة وفاء عامر ونرمين الفقي بـ "عائلة الحاج متولي"

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق عمل مسلسل "عائلة الحاج متولي" أن يسيطر على قلوب المصريين وعلى الدراما المصرية إلى الأن، على الرغم من مرور ما يقرب من 22 عامًا، المسلسل من بطولة النجم الراحل نور الشريف، ماجدة زكي، سمية الخشاب ، غادة عبد الرازق، مصطفي شعبان، والنجمة القديرةأنعام سلوسه، ورانيا يوسف، عايدة رياض وعدد كبير من نجوم الفن.

إذ كشفت النجمة وفاء عامر مشاركتها مع النجمة نرمين الفقي ومع النجم إدوارد في مسلسل جديد بعنوان "أولاد الحاج متولي" من المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2024.



تفاصيل مسلسل "أولاد الحاج متولي"

مسلسل "أولاد الحاج متولي" سيعرض في 30 حلقة، وهو من بطولة نيرمين الفقي ووفاء عامر، إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبد الجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبد الله العامري وآخرون، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

قصة مسلسل " أولاد الحاج متولي"

قصة مسلسل "أولاد الحاج متولي" تتناول ما حدث لأبناء الحاج متولي الذي جسده الفنان الراحل نور الشريف، بعد مرور 20 عاماً على رحيله، ومحاولات أبنائه الحفاظ على ثروة أبيهم، ويرصد تغير العادات والتقاليد بين جيل الآباء وجيل الأبناء.

أبطال مسلسل "عائلة الحاج متولي"

عرض مسلسل "عائلة الحاج متولي" في موسم رمضان 2001، وضم باقة من ألمع نجوم التمثيل في مصر، على رأسهم نور الشريف، غادة عبد الرازق، ماجدة زكي، سمية الخشاب ورجاء الجداوي وسمية الخشاب ومونيا ورانيا يوسف ومصطفى شعبان.

وتدور أحداث "عائلة الحاج متولي" حول الحاج متولي الثري العصامي، الذي تزوج 5 مرات: الأولى زبيدة من أجل المال، والثانية أمينة من أجل نفوذ عائلتها، ونعمة الله الثرية ومديحة مأمورة الضرائب وأخرى خامسة كانت تطمع في ثروته.