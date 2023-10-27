مي العيدان تثير الجدل بنشرها صورة لـ هيا الشعيبي قبل عمليات التجميل

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان موجة جدل بعد نشرها لصورة مركبة تظهر الممثلة الكويتية هيا الشعيبي في مرحلة الطفولة وقد حملتها والدتها التي كانت مرتدية عباءة سوداء وغطاء للرأس وفي الجانب الآخر بدت الشعيبي حين كانت بوزن زائد وأرفقت العيدان الصورة بتعليق :"صوره نادرة لهيا الشعيبي مع والدتها في مرحلة الطفولة .

. ما شاء الله أمها طول عمرها جميلة".

وتلقت العيدان انتقادات حادة من بعض المتابعين الذين أشاروا إلى أنها تعمدت عن قصد وعن غير قصد أن تنشر إلى جانب صورة هيا في طفولتها ، صورة لها قبل خضوع الممثلة الكويتية لعمليات تجميل ويعود تاريخها لعشر سنوات وكتبت إحداهن:": "طيب ليش حاطه صورة هيا قبل اكتشاف النفط ؟ معقولة إذا ردتي تطلعين هوية يطلبون منك صورتك مال قبل عشر سنوات أو أكثر ؟ ترى المهنية مطلوبة وهيا حالياً شكلها غير"، "هي وأمها جميلات بس ليش ما حطيتي صوره ثانية لهيا … والا شرايج تراوينا صورج القديمة"؟ "والله إنه هيا جدا فيها جمال مملوحه حيل حيل مو شوي تهبل هيا حتى ما شاء لله عليها يعني كل شي فيها جميل".