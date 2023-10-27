محمد أنور زوج مي عز الدين بدل سلام في "زواج اصطناعي"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد النجم الشاب محمد أنور على المشاركة في بطولة مسرحية" زواج اصطناعي"،وذلك بعد ما اعتذر النجم محمد سلام الأيام الماضية.

وبدأ محمد أنور بروفات العرض المسرحي مع بطلة المسرحية مي عز الدين وباقي أبطال العمل بيومي فؤاد وسليمان عيد ومصطفي غريب وسليمان عيد وإيمان السيد.

ومن المقرر أن تنطلق مسرحية "زواج اصطناعي" على خشبة مسرح محمد العلي يوم 30 أكتوبر الجاري.

تدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي، حول شخصية شروق وفاروق اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، يجري لهما تجربة حديثة، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

ويذكر أن شارك الفنان محمد أنور النجمة ومي عزالدين في مسلسل "البرنسيسة بيسة" الزواج من مي عزالدين في أحداث المسلسل الذي عرض في 2019 وهو من إخراج أكرم فريد.

وكان محمد سلام نشر فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه، إنه توقع أن يتم إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث التي تشهدها غزة، بعد قرار إلغاء مهرجانات كبيرة مثل القاهرة السينمائي والجونة، لكن لم يحدث فاضطر الاعتذار عن السفر، لأنه لن يستطيع أن يقدم كوميديا ورقص، تزامنا مع ما تشهده فلسطين من أحداث مؤسفة.

وأوضح أنه شعر لو فعل ذلك كأنه يساهم في قتلهم أيضا، وهو ما رفضه تماما، رغم يقينه أن القرار قد يأتي بنتائج عكسية له، ويؤثر على عمله ودخله فيما بعد، لكنه أصر، وقال: "مش هموت من الجوع.