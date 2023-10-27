يسرا اللوزي بـ الوشاح الفلسطيني وسلمى أبو ضيف أنيقة..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي، صورًا لها بـ الوشاح الفلسطيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لحظة لـ فلسطين، نحن نقف ونرى، دعونا نعمل على التمكين والارتقاء، والوقوف بثبات في دعمنا لقضية الوشاح يرمز إلى الوحدة والقوة غير القابلة للكسر للشعب، معًا نحن قوة".

سلمي أبو ضيف

خضعت الفنانة سلمى أبو ضيف، لجلسة تصوير أنيقة، نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي تحمل كاميرا والتقطت لنفسها عددا من الصور التذكارية.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

محمد رمضان

ظهر محمد رمضان بـ الزي الميري، عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أول جمعة بعد حصولي على فرقة الصاعقة المصرية 2017".

سيمون

نشرت المطربة سيمون، أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

نداء شرارة

شاركت الفنانة الأردنية نداء شرارة، متابعيها أحدث ظهور لها بـ الوشاح الفلسطيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

الفنانة فيفي عبده، شاركت صورة لأحد ضحايا أطفال غزة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنقذوا أطفال غزة كفاية".

هنا شيحة

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها كواليس الحلقة الأخيرة من حكاية "ما تيجي نشوف"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

سامو زين

شارك الفنان سامو زين، متابعيه أحدث ظهور له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الإستراحة تجعل كل شئ يسير في الاتجاه الصحيح".

مي حلمي

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها داخل الطائرة.