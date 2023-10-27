"باسم سمرة يدخل السجن".. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "بطن الحوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت منصة "شاهد"، مساء الخميس، البرومو التشويقي لمسلسل "بطن الحوت" المقرر عرضه قريبا.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "شاهد" عبر إنستجرام، برومو المسلسل، وحملت تعليقا: "ضياء وهلال.. الاتنين من بطن واحدة بس الأخوات في بطن الحوت، كل واحد له طريقته عشان يكتب الفرصة اللي بتيجي مرة واحدة في العمر، بطن الحوت قريبًا".

وظهر في البرومو محمد فراج وهو بلحية طويلة، وشهد البرومو أيضا ظهور باسم سمرة داخل السجن.

"بطن الحوت" تدور أحداثه حول صانع فخار (محمد فراج) يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، ليجد نفسه في حالة من التشتت تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية لتجارة المخدرات.

المسلسل بطولة محمد فراج وباسم سمرة وعبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، زينب غريب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد فوزي صالح.