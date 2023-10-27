"إن شاء الله ولد" أفضل سيناريو فى الدورة السادسة من مهرجان "ميستيك السينمائى"

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم المخرج الأردني أمجد الرشيد "إن شاء الله ولد" بجائزة أفضل سيناريو روائي طويل في الدورة السادسة لمهرجان ميستيك السينمائي. وأقيم المهرجان في ستونينجتون، جنوب شرق ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة، في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر.

الفيلم إنتاج مدعوم من الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر، وفاز الفيلم الذي نال استحسان النقاد بجائزة بينالي فينيسيا في مهرجان البندقية السينمائي.

كما فاز بجائزة مؤسسة غان وجائزة Rail d’Or لأفضل فيلم روائي طويل خلال أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي.

في فيلم "إن شاء الله صبي" تحزن نوال، وهي أم وربة منزل، على وفاة زوجها عندما تكتشف أنها قد تفقد منزلها أيضًا. وذلك بسبب قوانين الميراث التي تنص على أنه إذا لم يكن لديها ابن، فيمكن لعائلة زوجها المطالبة بمعظم الميراث.