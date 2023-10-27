شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز فى أحدث ظهور عقب أنباء تأجيل فيلمه DEADPOOL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل ريان رينولدز مؤخراً للمرة الأولي بعد احتفاله بإتمامه عامه الـ 47 وهو يتميز بأزياء الخريف، ويرتدي قبعة زرقاء زاهية وسترة منقوشة أثناء خروجه في مدينة نيويورك، وذلك بعدما احتفل بعيد ميلاده يوم الإثنين الماضى بعد أخبار تأجيل فيلمه DEADPOOL.



ريان رينولدز

يبدو أن فيلم Deadpool 3 الذى يقوم ببطولته كل من ريان رينولدز وهيو جاكمان سيتم تأجيله، ولن يعرض كما كان مقررًا له في العام الجارى، وذلك بعدما كشف تقرير لموقع الديلى ميل عن أن الجزء الثالث من العمل الشهير لن يتم تصوير نصفه حتي الآن، وبالتالي بات صعبًا للغاية معرفة موعد عرضه.

جدير بالذكر أن هناك بطل آخر سينضم للعمل، وهو بطل سلسلة أفلام Harry Potter دانييل رادكليف محادثات حول "دور سري" في فيلم Deadpool 3، العمل المؤجل من بطولة النجم العالمى رايان رينولدز، والذي سيطرح في دور السينما في 6 سبتمبر 2024 ومن إخراج شون ليفي.



ريان رينولدز

ولم يتم الكشف بعد عن أي شيء بخصوص نوع أو مستوى الدور الذي قد يلعبه رادكليف في الفيلم.

وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية، عن توقف عملية تصوير فيلم الأكشن والخيال Deadpool 3 بسبب اضراب SAG-AFTRA بعد انضمام بعض من فريق العمل إلى الاعتصام، وهو ما تسبب في عملية اضطراب واسعة داخل فترات التصوير مما أدى لتوقف العمل.

ووفقا لصحيفة فاريتي، فإن أخبار تعليق الإنتاج والتصوير حدثت بعد أيام من قيام فيلم "Deadpool 3" بالاعلان عن نظرة أولية من الكواليس، حيث نشر القائمين على العمل صورة للنجمين رايان رينولدز وهيو جاكمان اللذان يرتديان ملابس Deadpool و Wolverine ، على التوالي، بعد ان كشفت الأخبار مؤخرًا أن جينيفر غارنر ستظهر في الفيلم باسم ألكترا ، بعد أن لعبت دور البطولة في دور البطولة في عام 2003 "Daredevil" وفيلم Spinoff لعام 2005