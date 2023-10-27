شكرا لقرائتكم خبر عن "نادى سينما الجزويت" يعرض 9 أفلام فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفى القائمون على نادي سينما الجزويت بالسينما الفلسطينية على مدار خمسة أسابيع من خلال عرض عدد من الأفلام الفلسطينية الطويلة والقصيرة.

ويبدأ البرنامج يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري حتى 25 من نوفمبر القادم، حيث تعرض كل من أفلام "مشاهد من الاحتلال في غزة"، إخراج مصطفى أبو علي، ويتناول في 13 دقيقة الواقع المرير الذي تعيشه غزة، وفضح ممارسات المحتل الهمجية، والمقاومة الفلسطينية، و"جنين جنين"، الذي قام بإخراجه محمد بكري عام 2002 من أجل تصوير الحقيقة حول ما حدث في معركة جنين التي تمت بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين.

وعرض فيلم "ليس لهم وجود"، الذي يرصد الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مخيم فلسطيني، والمحاولات الإسرائيلية لتصفية المقاومة الفلسطينية، والفيلم إخراج مصطفى أبو علي، وأيضا فيلم "لأن الجذور لا تموت"، إخراج نبيهة لطفي، وتدور أحداثه حول مخيم تل الزعتر.

كما يتم عرض أيضاً فيلم "فلسطين في العين"، الذي يحكي سيرة المصور الشهيد هاني جوهرية وأعماله التي توثق للثورة حتى استشهاده عام 1967، وفيلم "المنام" الذي تدور أحداثه حول منامات وأحلام سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل إخراج محمد ملص.

وفي قائمة الأفلام الطويلة يعرض كل من فيلم "فرحة"، تأليف وإخراج دارين سلام، ويحكي الفيلم تجربة بلوغ فتاة فلسطينية خلال النكبة.

وفيلم "المخدوعون"، تدور أحداثه حول قصة ثلاثة فلسطينيين ينتمون إلى أجيال متباينة يقررون الهرب إلى الكويت، والفيلم إخراج توفيق صالح.

وأخيراً يعرض فيلم "حمى البحر المتوسط" الذي يتم اختتام البرنامج بعرضه حيث أنه مثل فلسطين في الدورة الماضية من جوائز أوسكار أفضل فيلم أجنبي، والفيلم من إخراج وكتابة مها الحاج.