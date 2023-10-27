تركي آل الشيخ يزور أبطال مسرحية "زواج اصطناعي" في البروفات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فريق عمل العرض المسرحي "زواج اصطناعي" خلال البروفات، استعدادًا لبدء عرضها يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر الجاري.

ونشر "تركي"، صور من كواليس زيارته، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلالها مع فريق عمل المسرحية الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة مي عز الدين، والفنان محمد أنور.

وعلق "تركي" على الصور، قائلا: "في زيارة لبروفات مسرحية زواج اصطناعي مع النجوم مي عز الدين وبيومي فؤاد.. واحدة من المسرحيات اللي بتكون مميزة في موسم الرياض".

على جانب آخر، عرض لـ تركي آل الشيخ مؤخرًا أول أعماله السينمائية وهو فيلم الرعب والإثارة "The Cello" والمأخوذ من رواية بعنوان "تشيللو" وهي أولى رواياته، ونشرت عام 2021 .

وشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود منهم جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، إخراج دارين لين بوسمان.

يذكر أن، تركي آل الشيخ أعلن عن إقامة عدد من الحفلات الغنائية أون لاين لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي ما بين يومي 25 و26 أكتوبر الجاري وهم الفنان تامر عاشور، الفنانة أصالة، الفنانة إليسا، والفنان محمد عبده.