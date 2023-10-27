ميرنا وليد - بيروت - أثار نجم مواقع التواصل الإجتماعي ناصر السبيعي جدلا كبيرا بين الجمهور بعد قوله ان الناس يتجمعون حوله بشكل كبير، ما يؤدي الى تدخل رجال الأمن.
وعبر حسابه الخاص قال السبيعي: "إذا رحت مكان عام يصير تجمع كبير علي أحيانًا لدرجة أن الأمن يطلعني عشان لا تصير فوضى".
وتعرض ناصر لبعض الإنتقادات بسبب تصريحه، فقال أحد المتابعين: "ثقة عمياء"، وشخص آخر كتب: "وليه يتجمعون عليك وعلى ايش يا محور الكوووون قال ايش قال فوضى"، و متابع آخر علّق بسخرية: "كم دافعلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر نجم عربي: "الناس تتجمع حولي والأمن يتدخل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.