نجم عربي: "الناس تتجمع حولي والأمن يتدخل"

ميرنا وليد - بيروت - أثار نجم مواقع التواصل الإجتماعي ناصر السبيعي جدلا كبيرا بين الجمهور بعد قوله ان الناس يتجمعون حوله بشكل كبير، ما يؤدي الى تدخل رجال الأمن.



وعبر حسابه الخاص قال السبيعي: "إذا رحت مكان عام يصير تجمع كبير علي أحيانًا لدرجة أن الأمن يطلعني عشان لا تصير فوضى".

وتعرض ناصر لبعض الإنتقادات بسبب تصريحه، فقال أحد المتابعين: "ثقة عمياء"، وشخص آخر كتب: "وليه يتجمعون عليك وعلى ايش يا محور الكوووون قال ايش قال فوضى"، و متابع آخر علّق بسخرية: "كم دافعلهم".