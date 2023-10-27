كيم كارداشيان تغيّر موقفها وتتخذ هذا القرار

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عادت للعمل مع "بالنسياغا"، وذلك بعد قرارها مؤخرا بعدم التعامل معهم بسبب اعلانهم الذي روّج للبيدوفيليا سابقا، اذ يبدو ان الأمور قد حلّت بينهما وتلقّت مبلغا طائلا للعودة.
على صعيد آخر كانت قد شاركت كيم كارداشيان صوراً لباقات الورود التي تلقتها في عيد ميلادها، وظهرت في الصور كمية كبيرة من الورود بالألوان المختلفة، كما وشاركت معها بطاقات المعايدة التي أرسلت إليها، والتي كتبت عليها معايدات وتمنيات جميلة بمناسبة يوم ميلادها.
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