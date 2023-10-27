ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصحافة التركية صورا للنجم التركي أونور تونا برفقة حبيبته ياسمين يازيجي، وذلك من حفل انطلاق عرض فيلم الجديد “ العشاء الاخير" والذي يقدّم فيه شخصية مصطفى أتاتورك.

وظهر تونا ببدلة رسمية، أما حبيبته فقد ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود ومكشوفا من الأعلى.

الجدير ذكره أن أونور تونا حقق نجاحا لافتا في مسلسل "الطبيب المعجزة" وتدور أحداثه حول طبيب ولد مصابًا بالتوحد ولكنه يصبح طبيبا موهوبا، لكنه يعاني من عدة مشاكل في التواصل مع الآخرين، ورغم ذلك فهو يمتلك مهارة غير عادية في تشخيص وعلاج الأمراض مما أكسبه شهرة كبيرة بين الأطباء وصار محل ثقة للمرضى، ونجد الكثير من علاقات الحب والصداقة والمواقف الصعبة التي يمر بها الأطباء والتي تكشف شخصياتهم وأحلامهم.

كانت هذه تفاصيل خبر "العشاء الأخير" يجمع أونور تونا مع حبيبته وهكذا أطلا-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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