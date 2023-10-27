رشوان توفيق: "شاهدت السيدة العذراء والنبي محمد في منامي"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري رشوان توفيق عن والدته ورؤيته للسيدة العذراء مريم والنبي محمد والنبي إبراهيم، اذ قال: "والدتي كانت تقيم الليل دائما ولا تنام الا في الصباح فقط وكان لها بركات، وتعلمت منها قيام الليل، وكانت زوجتي تقول لي انني لا انام الليل مثل والدتي".



وأضاف: "ابني توفيق كان ابن صالح جدا قبل وفاته وكان له قد جاء له نبؤة بأنه سيشاهد النبي محمد، وعندما استيقظ اخبر اهله وتوفي فجر اليوم".

وكشف عن أول رؤية له وهي أنه شاهد السيدة مريم العذراء، كما شاهد النبي إبراهيم، والنبي زكريا والنبي يحيى.