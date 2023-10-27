شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى ناقمة على الرجال بفيلم "السيستم" مع أحمد الفيشاوى وطارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة بسنت شوقى شخصية "عائشة" وهى فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثير الفاشلة معهم في حياتها وذلك ضمن أحداث فيلم "السيستم" الذى يتقاسم بطولته أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ويشارك في بطولته نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

وتواصل بسنت شوقى تصوير دورها في مسلسل "العودة" مع شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة على احدى قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية، والتي تجسد خلال أحداثه شخصية رئيسة الوحدة المحلية بالأقصر، وتظهر مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخصية.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، بسنت شوقى، صفاء الطوخى، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.

وتظهر بسنت شوقى كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "فوى فوى فوى" الذى يقوم ببطولته زوجها محمد فراج ويعرض حالياً في السينمات محققا نجاحاً لاقتاً، والعمل تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم.

يذكر أن بسنت شوقى شاركت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".