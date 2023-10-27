باريش أردوتش وأكين أكينوزو في مهمّة لمدة يومين بالرياض… اعرف التفاصيل

يحطّ كل من النجَمَين التركيَيَن باريش أردوتش وأكين أكينوزو رحالهما في السعودية اليوم الجمعة ولمدة يومين، لحضور افتتاح موسم الرياض.

ومن المُقرر أن يحضر باريش وأكين مباراة الملاكمة المرتقبة بين تايسون فيوري وفرانسيس أنغانو التي ستقام يوم السبت في الرياض في افتتاح الموسم بنسخته الرابعة.

وكان موسم الرياض قد أطلق الفيديو الترويجي والاستباقي لنزال أشرس رجل في العالم، والذي يحتوي على أغنية Pepper، في إنتاج عالمي ظهر فيه عدد من نجوم العالم في الموسيقى والرياضة، كما حمل مشاهد متعددة من ثقافات متنوعة، ورسائل متعلقة بالنزال المرتقب في ٢٨ أكتوبر الجاري.

ويحتفي موسم الرياض الذي يحمل هذا العام شعار Big time بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.