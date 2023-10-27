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ميرنا وليد - بيروت - أصدرت جمعية "عياش للطفولة" الانسانية بياناً كشفت فيه ان المصدر الاساسي والوحيد لتمويلها هو من أجر حفلات الفنان اللبناني رامي عياش وان هذه المبالغ تدفع لمساعدة مئات الأطفال من خلال دفع أقساط التعليم والقرطاسية وكسوة الشتاء من مختلف المناطق اللبنانية كما ان الجمعية تدفع المنح الجامعية للمتفوقين.
وتابع البيان مشيرا الى ان الفنان اللبناني رامي عياش يجد نفسه مجبرا على الاستمرار في إحياء الحفلات رغم الظروف الصعبة لان هناك الكثير من العائلات التي تتكل عليه ولا يمكنه ان يغض النظر عن ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش مجبرٌ على استكمال حفلاته لهذا السبب الإنساني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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