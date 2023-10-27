بسبب تعاطيه المخدرات.. توقيف نجم BIGBANG وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - أوقفت الشرطة الكورية في سيول، نجم فرقة BIGBANG الكورية الشهيرة، مغني الـ K-POP جي-دراغون، وذلك بتهمة تعاطيه للمخدرات.

وقالت الشرطة في بيان كاشفة ما حصل معه: "نحن نحقق حالياً في القضية لناحية انتهاك قانون مكافحة المخدرات. سوف نحقق بسرعة في هذه الاتهامات. نرجو منكم أن تتفهموا أنه ليس باستطاعتنا الكشف عن تفاصيل محددة عن التحقيق، مثل نوع المخدرات".

والجدير بالذكر، أن القانون في كوريا الجنوبية يمنع الموطنين من تعاطي المخدرات، حتى الحشيش منها، حتى في البلدان التي تعتبر فيها هذه المخدرات قانونية.

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