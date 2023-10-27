ميرنا وليد - بيروت - أطل خبير التجميل الإماراتي بدر خلف على الجمهور بمقطع فيديو جريء للغاية، كشف عن حقيقة تحوله جنسياً إلى إمرأة.

وفي التفاصيل ظهر بدر خلف وهو يستحم مباشرة أمام الجمهور، وقد بدى واضحاً أنه لم يغير جنسه.

وبعد إعلانه توبته أمام متابعيه وبغيته العودة الى الحياة كرجل، شارك بدر خلف مقطع فيديو جديداً، يتحدث فيه عن قوته ورجولته، وظهر في الفيديو وهو يصرخ ويقوم بعدة حركات ويقول إنه "أرجل واحد في الدنيا"، ثم استعرض عضلاته، وعلق خلف على الفيديو : “من اليوم بديت الجم ترقبوا العضلات والرجولة”.

ولفت بدر خلف الأنظار إليه مؤخراً، بعد أن أكد بتعليق غريب على أنه نادم على أمر ما، وقال: "ياريت محد يقصه ويندم مثلي، الحين قاعد أدور لي عياده ترجعه".

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جريء يكشف حقيقة تحوّل بدر خلف إلى إمرأة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.