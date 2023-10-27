ميرنا وليد - بيروت - أعلن متابع خبر حمل الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد بطريقة مفاجئة من خلال فيديو ظهرت فيه فوز بملامح الحمل الواضحة فقال لها: “مبروك الحمل ويربى بعزك إن شاء الله”، لترد عليه: “الله يبارك فيك ويخليك”.

وانتشر الفيديو قبل ان تعلن فوز الفهد عن خبر حملها بنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن المتوقع ان يكون الفيديو قد انتشر من دون إذن فوز وانها لم تكن تعلم انه يصورها خال مباركته لها بالحمل مما عرض المتابع للكثير من الانتقادات من المتابعين الذين رأوا انه تصرف عير أخلاقي.

كانت هذه تفاصيل خبر متابع يعلن حمل فوز الفهد قبلها وهكذا جاءت ردة فعلها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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