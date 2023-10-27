ميرنا وليد - بيروت - خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية، زارت الفنانة اللبنانية إليسا على زيارة مقر شركة روتانا الرئيسي وتمت مفاجأتها باحتفال نظمه الرئيس التنفيذي سالم الهندي والموظفين بعيد ميلادها قبل موعده بيوم.

وأكدت إليسا خلال الزيارة أنها سعيدة بالتعاون مع شركة روتانا لمدة 23 عاما لكنها رفضت الحديث عن ألبومها المنتظر صدوره مشيرة الى انه ستؤجل طرحه: "صعب في هذا التوقيت طرح ألبومي الجديد، وسط ما يحدث في غزة، ويجب احترام ذلك، شغلنا نكمله لأن هذا رزقنا، ولازم نشتغل، لكن ألبوم؟ أشعر أنه يجب أن ننتظر لنرى الوضع سيصل إلى أين"، وذلك في لقاء خلال تواجدها في مقر شركة "روتانا" في المملكة العربية السعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر احتفال لـ إليسا بمناسبة عيد ميلادها في السعودية - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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