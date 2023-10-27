شكرا لقرائتكم خبر عن سامر المصرى: بعد أحداث غزة الجمهور سيقرأ فيلم نزوح بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان سامر المصرى خلال لقائه مع الزميلة لميس محمد لـ تليفزيون الخليج 365، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب عن فيلمه نزوح قائلا، :" الفيلم بيحكى عن سوريا، ولكن فى هذا الظرف الذى نمر به بما يحدث فى فلسطين، ممكن بس أنك تغيير اسم سوريا وتحط "فلسطين"، الفيلم بيحكى عن القصف والتهجير الى حصل فى سوريا بالمرحلة الماضية، وفعلا اللى راح يتفرج على الفيلم راح يشوفه بـ منظور اخر، بعد ما يحدث فى فلسطين، هياخد بعد اخر ، الفيلم أخدنا عليه جوائز كثيرة اهمهم بـ مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى جائزتين.

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لأربعة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.