شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: أتمنى تقديم فيلم عن فلسطين وشخصية المطران كابوتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل لتليفزيون ”الخليج 365” مع الزميلة سارة صلاح، على هامش فعاليات مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، عن أمنيته بتقديم فيلم عن القضية الفلسطينية وخصوصا شخصية المطران هيلاريون كابتوشى.

وقال مدحت العدل خلال اللقاء:"مع أحداث فلسطين هتلاقى الانفعال طلع واشتغلت على كتابة فيلم عن القضية الفلسطينية ونفسى اكتب شخصية المطران كابتوشى والقصة مشهورة جدا وهو مطران مسيحى فلسطينى تم مطاردته وقصة رائعة جدا وكان هيعمل شخصيته الراحل فاروق الفيشاوى ومتعملتش وأتمنى أعمل الفيلم ده".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.