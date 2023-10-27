ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة الكويتية جواهر الجمهور بظهورها لأول مرة بعد فترة غياب عن وسائل التواصل الاجتماعي، بعد رحلة علاجها من مرض سرطان المعدة، وتدهور حالتها الصحية.
وظهرت جواهر تحدثت فيه عن الأحوال الجوية في الكويت، وأعربت عن رؤيتها للمستقبل دون التركيز على الماضي من دون أن تتطرق للحديث عن وضعها الصحي.
يذكر ان جواهر كانت قد سافرت إلى لندن للعلاج من سرطان المعدة قبل أربع سنوات، قبل أن تضطر عائلتها الى إعادتها إلى الكويت بسبب تدهور حالتها ومنذ حوالي شهر انتشرت أنباء عن اتخاذ الأطباء قرارا بوقف علاج السرطان عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ جواهر بعد توقفها عن العلاج من مرض السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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