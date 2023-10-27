بعد غياب سنتين.. جوليا بطرس تعود لهذا الحساب على موقع التواصل الإجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - بعد سنتين غياب عن حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، عادت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس إليه، وتركت تعليق حول الحرب في غزة.



وكتبت جوليا: "الى شعبنا في فلسطين، نحن بجانبكم. تحتلون قلبي وعقلي ووجداني وحزني وألمي في كل دقيقة. فلسطين لن تموت، القضية لن تموت، الحرية لفلسطين. ها هم يقتلون المئات من الفلسطينيين الأبرياء المدنيين من أطفال ونساء وآباء يومياً والعالم شاهد على ذلك، فأين سيختبئون؟ من الآن، لن يكونوا هم من يسرد الحكاية. نحن سنسردها وسيسردها معنا كل انسان حر. "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"

هذا العدو الذي اغتصب الأرض والعرض وبنى تاريخه الأسود على القتل والتهجير والإرهاب، عدو أعطي على مدى عقود مرت، الحق لسفك دمائنا، يرتكب الآن إبادة جماعية على أبناء شعبنا في فلسطين، فعن أي حق تتكلمون؟"