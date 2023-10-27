إصابة ممثل بقطع في غضروف الركبة

ميرنا وليد - بيروت - يمر الممثل المصري هشام إسماعيل بوعكة صحية، اذ أُصيب بقطع في غضروف الركبة.

وكُتب على صفحة إسماعيل الخاصة: "جمهور مسرحية طيب و امير العزيز، لن نعرض اليوم الخميس ٢٦ أكتوبر وغدا الجمعة ٢٧ أكتوبر، نظرا لإصابة بطل العرض الفنان هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة، وإن شاء الله نواصل العرض الأسبوع القادم".

وأضاف: "دعواتكم للفنان الكبير هشام اسماعيل بسرعة التماثل للشفاء، كما يسعدنا نحن أسرة طيب وأمير وجميع أسرة المسرح الكوميدي أن ندعوكم لافتتاح مسرحية يوم عاصم جدا على مسرح السلام".

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