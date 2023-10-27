هذا ما طلبته دوا ليبا من جو بايدن

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان النجمة دوا ليبا تشارك في عريضة من شأنها مطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن بإيقاف إطلاق النار في غزة، ولاقت خطوتها اعجاب عدد كبير من الجمهور.



على صعيد آخر تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو غريب لـ دوا ليبا، حيث ظهرت وهي تغني أغنية تركية على المسرح بطريقة وصف الجمهور بأكثر من رائع، ليصطدموا بالحقيقة في ما بعد بأن الفيديو هو من صنع الذكاء الإصطناعي، فما كان منهم إلا أن يعبروا عن تفاجئهم بما وصل إليه الـ AI.