فرح الصراف برسالة لافتة لـ إليسا

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة الكويتية فرح الصراف التهنئة للفنانة اللبنانية إليسا بمناسبة عيد ميلادها، اذ قالت لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "كل عام وانتي بحياتي اطيب و احلى شي بحبك قد الدنيا و سنينك الجايه حلوه مثلك يارب".



وخلال تواجدها في المملكة العربية السعودية، زارت إليسا مقر شركة روتانا الرئيسي وتمت مفاجأتها باحتفال نظمه الرئيس التنفيذي سالم الهندي والموظفين بعيد ميلادها قبل موعده بيوم.

وأكدت إليسا خلال الزيارة أنها سعيدة بالتعاون مع شركة روتانا لمدة 23 عاما، مشيرة الى انه ستؤجل طرحه، قائلة: "صعب في هذا التوقيت طرح ألبومي الجديد، وسط ما يحدث في غزة، ويجب احترام ذلك، شغلنا نكمله لأن هذا رزقنا، ولازم نشتغل، لكن ألبوم؟ أشعر أنه يجب أن ننتظر لنرى الوضع سيصل إلى أين".