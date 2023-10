3 مليون مشاهدة لإعلان فيلم "Maestro" خلال 24 ساعة على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرحت منصة "نتفليكس"، الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم الدراما والسيرة الذاتية "Maestro" بطولة وإخراج الممثل الأمريكي برادلي كوبر، ترويجا واستعدادا لبدء عرضه تجاريًا يوم 22 نوفمبر المقبل.

تدور أحداث فيلم "Maestro" حول حياة الملحن والمايسترو الأمريكي اليهودي الأصل، ليونارد برنستاين وعن بدايته الفنية وصولًا لتأثيره في عالم الموسيقي والغناء، ويشارك ببطولة الفيلم كلًا من برادلي كوبر، كاري موليجان، مايا هوك، ومات بومر.

وتخطى الإعلان الرسمي للفيلم الـ 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه عبر قناة "نتفليكس" الرسمية على "يوتيوب".

وعرض فيلم "Maestro" لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الأخيرة وغاب عن العرض العالمي للفيلم معظم نجومه وعلى رأسهم النجم الأمريكي، برادلي كوبر لتضامنهم مع إضراب نقابة الكتاب في هوليوود، وحضر بدلًا من فريق عمل الفيلم عائلة "ليونارد برنستاين" ونافس على جائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم بالفعاليات.

ويعد فيلم "مايسترو" هو التجربة الإخراجية الثانية للممثل الأمريكي، برادلي كوبر وكانت تجربته الأولى بفيلم الدراما والرومانسية "A Star is Born" عام 2018 وشاركت ببطولته النجمة العالمية، ليدي جاجا وفاز بجائزة الأوسكار "أفضل أغنية".

وحاز الفيلم على تقييمات مرتفعة من قبل العديد من المواقع العالمية المتخصصة في تقييم الأعمال السينمائية منها موقع "IMDB" بتقييم 7.0/10 وسط إشادات من قبل عدد من النقاد بأداء "برادلي كوبر" وتوقعات بقرب ترشحه لجائزة الأوسكار بفئة "أفضل ممثل في دور رئيسي".

وعرض للممثل الأمريكي برادلي كوبر مؤخرا فيلم الأبطال الخارقين "Guardians of the Galaxy Vol.3" وشارك بالأداء الصوتي لشخصية "روكيت" أحد الأبطال الخارقين وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 845 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 250 مليون.

يذكر أن، برادلي كوبر يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الدراما "Is This Thing on" والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2024.