تخصيص جزء من أرباح حفل تامرعاشور في"زد بارك" لصالح غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور في "زد بارك"، تبرعها بجزء من أرباح حفلاتها لصالح الهلال الأحمر المصري تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والمقرر إقامتها يوم 10 نوفمبر المقبل.

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها على "فيس بوك" عن بيان رسمي تضمن الآتي: "لطالما كان للفن دورًا هامًا في كل الأحداث، ولذلك تضامنًا مع أخواتنا ورغبة منا في المساعدة بما نستطيع وبالاتفاق مع الفنان تامر عاشور".

واستكمل البيان: "تقرر الآتي: التبرع بجزء من ثمن التذاكر في كل حفلاتنا المقبلة ابتداءً بحفلة تامر عاشور إلى مؤسسة الهلال الأحمر، وتخصيص مكان للتبرع المالي للهلال الأحمر داخل الحفل لمن يرغب من الجمهور، وجاري التنسيق لتخصيص سيارة للتبرع بالدم داخل زيد بارك لمن يرغب من الجمهور".

على جانب آخر، احتفل الفنان تامر عاشور مؤخرًا بزواجه من الإعلامية نانسي نور في حفل عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين إلى جانب حضور عدد من نجوم الغناء والإعلاميين منهم الفنان مصطفى حجاج، والملحن عزيز الشافعي، والإعلامية منى الشاذلي، والفنان رامي جمال، والمنتج هاني محروس، والموزع الموسيقي توما، والفنان محمد حماقي.

يذكر أن، تامر عاشور أحيا حفلاً غنائيًا أون لاين ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه إلى جانب مشاركة عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم النجمة إليسا، الفنانة أصالة، والفنان محمد عبده.