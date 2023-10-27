شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: ما يحدث فى غزة لا يوصف ونعيش سيناريو احتلال الأرض منذ عام 1948 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار النجم حسين فهمى، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى خلال لقائه مع الزميلة لميس محمد من خلال تليفزيون الخليج 365، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب قائلا:" احنا بنمر بالتجربة اللى بتحصل فى فلسطين من سنة 48، وكل مدى بتسوء أكثر، والأرض بتغتصب، شىء محزن، وكل اللى اقدر أقوله أن إحنا شعوبنا العربية شعوب قوية، وتستطيع أن تقدم الكثير وما علينا ألا أن احنا ننتظر ونشوف الايام القادمة هتقدم ايه".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لاربع أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"

والدول المشاركة فى الدورة الـ 10 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.