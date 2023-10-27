جديد واتساب.. خاصية لحماية إضافية على بعض الدردشات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تختبر منصة المراسلة الفورية “واتساب” خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية إخفاء “الدردشات المقفلة” من واجهة التطبيق بشكل تام لتعزيز الخصوصية.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق، فقد أضاف مطورو التطبيق خيارات جديدة في إعدادات “الدردشات المقفلة” تسمح للمستخدمين بإخفائها من تبويب الدردشات.

ويتيح التطبيق كذلك إمكانية إعداد رمز سري، يمكن استخدامه لإظهار الدردشات المقفلة مجددًا، وذلك عبر إدخاله في شريط البحث داخل التطبيق.

وكانت “واتساب” قد أتاحت في وقتٍ سابق من العام الجاري إمكانية قفل دردشات محددة داخل التطبيق ومنع الوصول إليها إلا بعد التحقق من هوية المستخدم، وهي تعمل حاليًا على تطويرها بإضافة طبقة حماية جديدة عبر إخفائها واستعادتها برمز سري.

وتعمل خاصية “قفل الدردشات” على نقل سلسلة الرسائل من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها لا يمكن فتحه إلا بكلمة مرور الجهاز أو المقاييس الحيوية مثل بصمة الإصبع. وتخفي هذه الخاصية أيضًا محتوى الدردشات من الإشعارات على نحو تلقائي.

ومن الجدير بالذكر أن منصة “واتساب” ذات الانتشار الواسع تختبر بالفعل بعض المزايا الأمنية مثل ميزة الوصول إلى الحساب باستخدام مفاتيح المرور Passkeys، وكذلك ربط الحسابات بالبريد الإلكتروني، وغيرها.

وتتيح المنصة بالفعل ميزة تشفير الرسائل والمكالمات تشفيرًا تامًا بين كافة الأطراف لمنح المستخدمين أكبر قدر من الخصوصية ومنع التجسس عليها.

ومن المتوقع إتاحة الخاصية الجديدة لكافة المستخدمين خلال وقتٍ قريب بعد الانتهاء من تطويرها واختبارها في النسخة التجريبية.