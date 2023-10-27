حبيبة كانييه ويست السابقة تتّهم كيم كارداشيان بالتّسبّب بانفصالها عنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زعمت الممثّلة الأميركيّة وعارضة الأزياء جوليا فوكس أنّ نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طليقة كانييه ويست، تسبّبت بانفصالها عن مغنّي الراب كاني ويست عندما وصفتها بأنّها مدمنة مخدرات.

وتدّعي فوكس التي عاشت قصة حبّ مع ويست لمدة شهر واحد في كانون الثاني (يناير) 2022 في مذكّراتها “Down The Drain” أنّ كارداشيان تحدّثت عن تعاطي فوكس السابق للمخدّرات في محادثة مع زوجها السابق.

وتحدثت فوكس بصراحة عن معركتها السابقة مع المخدرات، وكشفت أنّها تعاطت الهيرويين وعانت من أكثر من جرعة زائدة. وأفصحت عن أنّ الانفصال حدث مباشرةً بعد عيد ميلادها الثاني والثلاثين في شباط (فبراير) 2022، عندما بدا ويست بعيداً ومنشغلاً في حفله، حيث أهداها وأصدقائها المقرّبين، حقائب يد من ماركة “بيركين”.

وزعمت أنّ مغني الراب جعل النساء يُعِدن تمثيل اللحظة التي أعطاهنّ فيها الحقائب مرات عدة أمام الكاميرات، ممّا جعلها تعتقد أنّ اللحظة كانت مجرد حيلة دعائية.

وفي وقتها، تركت فوكس وويست الحفلة للذهاب إلى حفلة مختلفة، وهو أمر ندمت عليه لاحقًا. وقدّمت فوكس تفاصيل إرسالها رسالة نصّيّة إلى ويست في اليوم التالي، حين قالت له إنّها “لم تعد تستمتع بالعلاقة”، والتي زُعم أنّه ردّ عليها: “إذا كنتِ تحبينني، فسوف تدعمينني”.

ثم تحدّثا عبر الهاتف للمرّة الأخيرة، وكتبت فوكس: “أخبرني أنّه أجرى محادثة جيدة مع زوجته التي ستصبح زوجته السابقة قريبًا، واكتشف الكثير من المعلومات عني”.

وكشفت الممثّلة أنّها خسرت “صفقة جينز بمليون دولار” نتيجةً للانفصال، لأنّ ذلك كان مشروطاً بكونها حبيبة كانييه ويست. وعبّرت عن شعورها بأنّها “مستخدمة” و”مثل بيدق في خطة رئيسية كبرى” لكي يستعيد ويست طليقته كارداشيان.