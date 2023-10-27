معالي المستشار تركي آل الشيخ يردّ على منتقدي استمرار “موسم الرياض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد معالي المستشار تركي آل الشيخ “رئيس الهيئة العامة للترفيه” في السعودية على منتقدي استمرار الحفلات الغنائية والموسيقية ضمن فعاليات “موسم الرياض”، رغم الخرب الإسرائيلية على غزة.

وقال في منشور عبر حسابه على موقع “فايسبوك”: “هناك نقطة مهمة اعتقد يجب الاشارة اليها بوضوح وانا في الفترة الاخيرة لم أتحدث كثيراً لكن اعتقد من المهم الحديث الان”.

وأضاف: “سنة 1967 عندما احتُلت دول لم يتوقف اي شيء وعند حرب لبنان لم يتوقف اي شيء وعندما حاربت بلدي 7 سنوات لم يتوقف فيها شيء ودم السعودي أغلى لدي من اي شيء”.

وتوّجه إلى المنتقدين: “عندما يزايد التافهين علينا يجب أن نوضح الحقيقة، لا اعرف متى تنتهي مسخرة استخدام اسم المملكة او اسمي او اسم موسم الرياض في اي شيء كشماعة لتحويل الانظار عن حدث آخر او وضع آخر، وإلى متى السماح للغلط على شخصيات اعتبارية في بلدي والبكاء عند الردّ؟ وإلى متى ترهيب كل من يتعاون معنا في عمل شريف مثله مثل اي عمل آخر”.

وتابع المستشار السعودي: “لم أرى كرة القدم توقفت مثلاً وأي وظيفة حرة وشريفة وأي وظيفة سياحية ايضاً”.

وختم تركي آل الشيخ بقوله: “اعتقد أن المواطن العربي اصبح ملم وفاهم اسم تركي آل الشيخ يستخدم لماذا ومن من… لقد اصبح الوضع مكشوف تماماً وبنفس الادوات وبنفس الصحف ونفس الطريقة ونفس الاشخاص، لكن السعودي وانا منهم مشغول بتطور بلده ونهضتها ومرحب بكل زائر ومحب”.