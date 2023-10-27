آبل تكشف عن أجهزة منتظرة.. بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة آبل أنها ستعقد حدثًا افتراضيًا خاصًا نهاية شهر أكتوبر الجاري وسط توقعات بالكشف عن أجهزة ماك جديدة.

ويُبث الحدث يوم الثلاثين من أكتوبر الجاري عبر موقع آبل الرسمي، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون هذا الحدث افتراضيًا؛ أي أنه سيجري تسجيله ثم بثه عبر الإنترنت في الموعد المحدد دون دعوة للصحفيين أو وسائل الإعلام للتغطية.

ويعرض موقع آبل للأحداث شعار آبل الذي يتحول إلى أيقونة تطبيق Finder على خلفية سوداء، ما يؤكد تركيز الحدث على أجهزة ماك، ويحمل الحدث شعار “Scary Fast” أو “سريع بدرجة مخيفة” دون إشارة محددة إلى أي شيء.

وتضاربت التقارير الصحيفة بشأن إقدام آبل على الكشف عن أجهزة جديدة بعد إعلان هواتف آيفون 15، حيث أفادت بعض التقارير بأن آبل تنوي طرح حواسيب ماك جديدة، في حين أكدت تقارير أخرى تأجيلها إلى العام المقبل.

ويُعتقد أن آبل تنوي الكشف عن نسخة محدثة من جهاز iMac، إذ لا يزال يعمل حتى الآن بمعالج M1 الذي صدر عام 2020، بالإضافة إلى إصدارات أخرى محدثة من حواسيب ماك بوك برو.

ومن المنتظر أن تكون تلك الإصدارات حاملة لسلسلة معالجات M3 الجديدة بتقنية معالجة قدرها 3 نانومتر.

ويستبعد بعض المحللين الكشف عن نسخة جديدة من جهاز ماك بوك آير، إذ قد تؤجل الشركة الأميركية ذلك حتى العام المقبل.

ويمكن للمهتمين مشاهدة الحدث في الموعد المذكور سلفًا عبر موقعها الرسمي أو من خلال قناتها الرسمية في يوتيوب.