بعد سقوطه عن المسرح.. جمهور شاكيرا يشمت بـ جيرارد بيكيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه لموقف محرج يوم الثلثاء أثناء تواجده في المكسيك على هامش افتتاح الموسم الجديد من بطولة “دوري الملوك” الإسبانية التي ستُقام للمرّة الأولى خارج الحدود الإسبانية.

وفي مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع في اليومين الماضيين، شوهد النجم وهو يتوجّه نحو معجب صغير يحمل قميص برشلونة ليوقّع عليه.

إلّا أنّ بيكيه كان في الوقت نفسه مشغولاً بهاتفه المحمول، ولم ينتبه لوجود فجوة في المنطقة الفاصلة بين المسرح والمكان الذي يجلس فيه الجمهور، ما تسبّب بوقوعه في حفرة يبلغ طولها أكثر من مترين، وفقاً لمجلة “ماركا” الإسبانية.

ويمكن رؤية قلق الجماهير بعد سقوط النجم، لكن الأكيد أنّه لم يتعرّض لأي إصابة جرّاء السقطة، وهو بخير بحسب ما نقلته المجلة.

في المقابل، تفاعل معجبو شاكيرا، حبيبة بيكيه السابقة وأم طفليه، إلى التفاعل مع الفيديو بشكل كبير. واصفين ما حدث مع لاعب كرة القدم بالـ”كارما” بعد ما فعله بشاكيرا.

وكتب أحدهم عبر منصّة “إكس”: “”لا يمكنك أن تقلّل من احترام ملكة المسرح وتتوقع من المسرح أن يحترمك”. فيما قال آخر: “لا يمكنك أن تهرب من الكارما”، ليضيف آخرون أنّه كان يستحق ذلك.