إصابة نجم The Walking Dead بالسرطان في المرحلة الرابعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير فنية أنّه تمّ تشخيص إصابة الممثل والكاتب والمخرج إريك جنسن بسرطان القولون في المرحلة الرابعة، بعد حوالى عام ونصف فقط من نجاته بأعجوبة من تمدّد الأوعية الدموية في الدماغ.

وأعلنت زوجة النجم، جيسيكا بلانك، الخبر من خلال صفحة “GoFundMe” أنشأتها في محاولة لجمع الأموال للمساعدة في تغطية التكاليف الطبية لعلاج النجم، إذ يبدو أنّ إضراب SAG-AFTRA المستمر يؤثر على قدرته في الحصول على علاج فعّال.

وتأمل أسرة جنسن في جمع مبلغ إجمالي قدره 300 ألف دولار، مع الإشارة إلى أنّ وضع العائلة المالي حرج للغاية، وهم بحاجة إلى الكثير من المساعدة لتجاوز العام، ولكي يتمكنوا من تسديد تكاليف العلاج الخاص بجنسن والحفاظ على منزلهم وتأمين القليل من الاستقرار لابنته سادي.

وبحسب صفحة الـ”GoFundMe”، يبدو أنّ السرطان انتشر إلى كبد جنسن، لكنّ الممثل “شاب وقوي” وعمل مخرجاً وكاتباً طوال فترة حصوله على العلاج الكيميائي. وجاء في الصفحة: “إريك شخص شاب وقوي، ويعتقد الأطباء أنّه بإمكانهم تقليص الأورام بما يكفي لإجراء عمليتين جراحيتين كبيرتين واستئصالها بالكامل. بإمكانه (جنسن) أن يتخطّى كلّ هذا. لكن إريك وعائلته يخوضون أكبر معركة في حياتهم وهم بحاجة إلى مساعدتنا”.

يُشار إلى أنّ جنسن عُرف بدوره في الموسم الخامس من The Walking Dead حيث لعب شخصية ستيفن إدواردز إلى جانب أدوار أخرى منها في مسلسلي Mr. Robot وFor Life.