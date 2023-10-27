50 سنت ينتقد جو بايدن: “انهض نحن في ورطة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم مغني الراب كورتيس جيمس جاكسون المعروف بـ 50 سنت، الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد انتشار أخبار عن قضائه عطلة على الشاطئ في ولاية ديلاوير، وسط استمرار الفوضى في الحرب بين إسرائيل و”حماس”.

ونشر 50 سنت في حسابه الخاص عبر “إنستغرام”، صورة عبارة عن لقطة شاشة لمقال بعنوان “بايدن يذهب إلى الشاطئ فيما الشرق الأوسط والكونغرس في حالة من الفوضى”، أرفقها بتعليق قال فيه: “يا جو، انهض، نحن في ورطة يا رجل!”.

كما نشر النجم لقطة شاشة أخرى لمقال معنون: “50 سنت يحطّم بايدن” يظهر فيها الرئيس الأميركي جالسًا على كرسي تحت مظلة زرقاء بجانب البحر وهو يقرأ بعض الأوراق، مع تعليق قال فيه: “يحدث الكثير من الأمور في الوقت الحالي. هل خطتك الجلوس والاسترخاء والتسمّر”؟

ورغم أنّه تمّ إثبات أنّ الصورة المستخدمة في المقال تعود لعطلة قديمة قضاها بايدن في حزيران (يونيو) من هذا العام، إلّا أنّ الرئيس الأميركي قضى بالفعل عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير.