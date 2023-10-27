شريهان تطلب السماح من مصور .. لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - دعمت الممثلة المصرية المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة بعدما طالب بحماية دولية له أثناء قيامه بواجبه المهني في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي عليها.



وفي التفاصيل كتب عزايزة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إذا حدث لي شيء فلن أسامح أبدًا أي شخص قادر على إيقاف هذه الحرب الجنونية ولم يفعل. بالنسبة للقنوات التلفزيونية: معتز ليس محتوى بالنسبة لك، ما يحدث ليس محتوى لجمع التفاعلات، لذا، من فضلكم توقفوا عن إرسال الرسائل النصية والاتصال بي لإجراء مقابلات، فليس هناك ما أقوله أو أوضحه للناس أكثر مما شاهدته وسجلته، بالأمس رأيت مراسل الجزيرة عندما فقد عائلته بأكملها وصدقني أو لا تصدق كنت سأحذف كل شيء هنا، لا أريد أن أخسر المزيد لمجرد إظهار ما يحدث للعالم، هذا ليس منشور استسلام ولكن فقط لتوضيح أنني مصور مستقل أقوم بتغطية ما يجري في قطاع غزة وليس لدي أي علاقة بأي وسيلة إعلام أو جماعات مسلحة أو أي شيء آخر".

لتقوم شريهان بالتفاعل مع هذه الرسالة وكتبت:"اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا .. سامحني يامعتز يا إبني، من عجزي وأنا أراك وأبنائنا، إخواننا، أمهاتنا وأبائنا من الشعب الفلسطيني العظيم الصامد في غزة وهو أعزل محاصر جنون صهيوني إرهابي .. ولا حول لي ولا قوة و ولا أستطيع صرفاً ولا دفعاً غير بالدعاء لله أن يحفظكم وينصركم ويرعاكم بعينه التي لاتنام ولا تغفل.. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم.. حماك الله ورعاك.. أنتم الحق والكيان الصهيوني الباطل ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ .. كلنا معكم، ندعمكم وندعوا لكم".