غزل بين كيفانش تاتليتوغ وزوجته يتصدر الترند .. فما القصة ؟

ميرنا وليد - بيروت - غازل الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ المعروف في الوطن العربي بمهند، زوجته باشاك ديزر في لقاء عام 2016،، ولكن معجبي كيفانش أعادوا تداول هذه الكلمات لتتصدر الترند في تركيا.



وقال كيفانش : "عندما أشعر بالسعادة في عينيها، أشعر بالشبع"، وتابع :"تعلمت أن أحب زوجتي باشاك كل يوم بطريقة مختلفة تمامًا. لأن الحب الكثير ليس كافياً.. حب الشخص يبدأ عندما تبذل جهد من أجل سعادته."

يذكر أن التعارف تم بين كيفانش وزوجته من خلال مسلسل "العشق الممنوع" حيث أنها هي من صمم أزياء المسلسل.

وقد تزوجا عام 2016 ورزقا بولد عام 2022.