المستشار تركي آل الشيخ يجتمع بمي عز الدين وبيومي فؤاد وأشرف عبد الباقي

ميرنا وليد - بيروت - زار رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ كواليس بروفا مسرحية "زواج اصطناعي"

ونشر المستشار صورا من كواليس زيارته لبروفات مسرحية "زواج اصطناعي" وهي ستعرض ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وجمعت الصور بين المستشار والممثلين مي عز الدين، بيومي فؤاد، أشرف عبد الباقي ومحمد أنور.

وكتب المستشار تعليقا: "في زيارة لبروفات مسرحية زواج اصطناعي.. مع النجوم مي عزالدين و بيومي فؤاد واحدة من المسرحيات اللي بتكون مميزة في موسم الرياض".

وفي هذا العمل تطل مي للمرة الأولى بعمل مسرحي، وتحديداً على مسرح محمد العلي.

وتم طرح الملصق الدعائي للمسرحية على الحساب الرسمي لموسم الرياض، ويظهر على الملصق أبطال العمل مي عز الدين ومحمد سلام وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

ومن المقرر أن يبدأ عرض العمل في 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

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