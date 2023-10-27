بالصور- بالكاجوال..سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف باخر ظهور لهال على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك كاجوال رائع إرتدت فيه كروب توب باللون الأسود من دون أكمام ذات تصميم مميز مع سروال جينز واسع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.

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إستذكرت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف والدها الراحل في ذكراه السنوية الـ 8 من خلال صورة له نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت بالقول: "الرجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة لروح والدي أحمد في الذكرى السنوية ال 8".

