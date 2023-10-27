بالصور- يارا السكري تؤدي مناسك العمرة وتقدم دعواتها لأهل غزة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري صور لها مع الجمهور عبر حسابها الخاص ظهرت فيها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة مرتديةً الحجاب، كما وشاركت يارا دعواتها لأهل فلسطين وأهل غزة في ظل الأزمة التي يمرون بها، وعلقت بالقول: "الحمدالله على تمام العمره، اللهم تقبل عمرتنا وتجاوز عن تقصيرنا وأجب دعائنا يا رب العالمين، اللهم غزة وأهلها بحفظك ورعايتك".

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وفي وقت سابق، أطلت يارا السكري على الجمهور مثل الأميرات بجمالها وأناقتها من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بفستان باللون الرمادي متوسط الطول من دون أكمام ذات تصميم رائع، وطرزت إليه قطعة كبيرة من الشيفون الشفاف في جزئه السفلي، وإعتمدت تسريحة ربطت فيها شعرها على شكل كعكة مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.

