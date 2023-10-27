شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يستقبل العزاء في زوجته اليوم بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل الفنان سمسم شهاب الليلة العزاء في زوجته التي وافتها المنية أمس بعد صراعها مع مرض السرطان، فى مسجد طلعت حرب بإمبابة، حسب ما أعلن من خلال حسابه على "فيسبوك".

حيث كتب: "سيقام العزاء بأمر الله تعالى اليوم الجمعة فى مسجد طلعت حرب بشارع طلعت حرب، امبابة وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءا، لا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم، ورحم الله حبيبتي وزوجتى وأم اولادى ورفيقة عمرى".



سمسم شهاب

وكان سمسم شهاب أعلن عن تدهور حالتها الصحية من خلال حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: لا أملك إلا الدعاء، أنت الآن فى قمة المرض وكان الله فى عونك، لكنك لا تعلمين أنى فى قمة الألم وفى حلقى مرار السنين، وعاجز عن فعل اى شيء، لأن الأمر بيد الله وحده، يراودنى الامل فالله بأنك ستكونين بخير ، يا رب اشف زوجتى وقرة عيني وحبيبة قلبي ".

يذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب أغنية "دولارات دولارات"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات"، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.