هاندا أرتشل في خطوة مفاجئة ضحيتها المتابعون

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أقدمت الممثلة التركية، هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل “شخص آخر” على تفعيل خاصية “الستوريات الحصرية” عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام مقابل اشتراك شهري بقيمة ٣٢.٩٩ ليرة تركية شهريًا.
وبعد تفعيل خاصية الستوري الحصرية، نشرت هاندا أرتشيل صورة لا يمكن لأحد مشاهدتها غير المشتركين.
وبهذا تكون هاندا قد أقدمت على خطوة لم يسبقها إليها أحد من قبل، فهل سيلتحق بها سائر النجوم؟
الجدير ذكره أن هاندا أرتشيل كانت قد تعاقدت مؤخرًا مع ماركة Nocturne لتكون الوجه الاعلاني لها بمقابل ٨ ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل ٢٨٨ الف دولار اميركي.
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