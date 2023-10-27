ميرنا وليد - بيروت - أطلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على الجمهور كاشفة عن طلب إبنتها الصغرى منها المؤثر للغاية.

وقالت حليمة بولند بمقطع فيديو أن إبنتها كاميليا قالت لها: "ليه ما تروحين غزة وبيصير عندنا أخوان صغار؟ أجبتها ان شاء الله يا رب يصير عندك أخوات صغار من فلسطين".

وكانت حليمة قد أثارت موجة أخذ ورد وتساؤلات بعد ادعائها بأن بأن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد اتصل بها فاتهمها مستخدمو السوشيال ميديا بأنها استغلت الذكاء الإصطناعي لتوهم متابعيها بأن الأمر حدث فعلاً ، بينما قامت هي باستعراض شاشة الهاتف الأرضي الذي يظهر فيه رقم الجناح الفندقي والتوقيت الذي تلقت فيه المكالمة واسم المتصل وهو "نادي النصر السعودي".

واشارت الى أن الذكاء الاصطناعي ليس قادراً على فبركة جهات الاتصال ورقم الجناح واسم المتصل، كما لفتت إلى أنها بانتظار إدارة الفندق لاستخراج كافة البيانات للمكالمة وتوضيح الحقائق كاملة.

كانت هذه تفاصيل خبر طلب إبنة حليمة بولند منها مؤثر للغاية.. وهذه علاقة أطفال غزة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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