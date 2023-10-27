آدم الشرقاوي يدافع عن مايان السيد.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - دافع الممثل المصري آدم الشرقاوي بشراسة عن الممثلة المصرية مايان السيد، وذلك بعد الإنتقادات التي وجهت لأدائها في مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.



وقال آدم الشرقاوي: "مايان ملتزمة جداً وبتذاكر، وبتجيب مدرب التمثيل معاها، وعايزة تطلّع أحسن حاجة". وأضاف: "مش شايف إنها عملت حاجة وحشة، ومبسوط إنها عملت مخاطرة، وأشجعها تعمل مخاطرات جديدة، وأستاذة يسرا قالت لنا نفس الشيء".

أما عن أداء مغني المهرجانات عنبة في المسلسل ودوره التمثيلي الأول، فقال: "عنبة كان مركز جداً وعايز يطلع أحسن حاجة، ودخل اللوكيشن واثق من نفسه، وعمل شغل حلو مع إنها أول مرة يمثل وقدّامه يسرا". وتابع: "كان من أحسن الحاجات في المسلسل، ومبسوط إني قابلت عنبة".