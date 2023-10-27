أشرف زكي يتحدث عن حالة عادل إمام الصحية

ميرنا وليد - بيروت - تحدث نقيب المهن التمثيلية في مصر، الممثل المصري أشرف زكي، عن تطورات حالة الممثل المصري عاد إمام الصحية، مؤكداً أنه بحالة جيدة، كما شرح سبب إبتعاده عن الساحة الفنية وأن تمضيته أكثر أوقاته برفقة أبنائه وأحفاده، كما أنه لا يريد العودة للأعمال الفنية من دون إيجاد عمل يناسبه أولاً.
وقال أشرف زكي: "صحة الزعيم زي الفل.. هناك اشخاص لديهم وقت لبث الاشاعات، ولكن نحن في النقابة على تواصل مع اولاده بشكل مباشر، والفنان القدير ايضا تحدث معي قبل مدة قصيرة بشكل شخصي، وهو بخير".
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