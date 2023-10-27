نسرين الحربي: "ما زال باستطاعتي ان اشتم"

ميرنا وليد - بيروت - تناقلت بعض الصفحات تصريحا نُسب لنجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية نسرين الحربي قالت فيه: "اوكي سويت تجميل لوجهي بس ماسويت تجميل للساني يعني باقي اقدر اسب!"، في اشارة منها ربما الى التعليقات السلبية التي تتلقاها.



على صعيد آخر كانت قد عبّرت نسرين الحربي عن ندمها بعد خضوعها لعملية اللغلوغ، اذ نشرت فيديو لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، معلّقة بالقول: "لو أوريكم وجهي بتنحاشون وجهي صار مربع!"، كما علّقت على موضوع قيام نجمة من دون أن تذكر اسمها بشتم زوجها خلال البث المباشر، موجهة نصيحة لها بعدم القيام بذلك من أجل أولادها.