فنانة ترسم تايلور سويفت على يقطينة..وهكذا كانت النتيجة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصحافة العالمية صورة لفنانة قامت برسم النجمة العالمية تايلور سويفت على يقطينة، وذلك بمناسبة الهالوين، وبالفعل فقد كانت رسمتها شبيهة لدرجة كبيرة بـ سويفت، ولاقت اعجاب عدد كبير من الجمهور.



وكان حقق فيلم تايلور سويفت الموسيقي The Eras Tour نجاحا كبيرا في دور العرض حول العالم، وكان الإقبال على العرض بمثابة مفاجأة لدور السينما التي تواجه فصل خريف باهت.

وقد عبّر محبو تايلور عن سعادتهم لرؤية الفيلم يعرض على الشاشة الكبيرة، خاصة أن كثيرين أضاعوا فرصة رؤية المغنية شخصيًا بعد انقطاع خدمة بيع التذاكر للعرض، وارتفاع أسعار المقاعد إلى آلاف الدولارات.