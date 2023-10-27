رسالة غامضة وحذف فيديو ..أفعال محمد أنور بعد بطولة "زواج اصطناعي"

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد النجم محمد أنورعلى المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" بطولة النجمة مي عز الدين، وذلك بديلًا عن النجم محمد سلام ،الذي اعتذر عن العمل تضامنًا مع أهالي فلسطين وما يحدث من جرائم على يد الكيان الصهيوني.

وسافر محمد أنورإلى المملكة العربية السعودية ويجري بروفات حاليًا، إذ نشر صوره له داخل البرفات وعلق عليها قائلا:" دعواتكم بالتوفيق في المسرحية"

محمد أنور أثناء البروفات

رسالة غامضة

نشر الفنان محمد أنور رسالة غامضة، اعتبرها البعض أنها ردا على الانتقادات التى تلقاها، عقب انضمامه لمسرحية زواج اصطناعي بديلا لمحمد سلام.

وكتب أنور عبر خاصية الاستورى الخاص به : ربي إنك حرمت على نفسك الظلم وحرمته على عبادك فاللهم أنت كفيلي وحسبي على من ظلمني وقهر قلبي ربي إني تركتهم ليوم لا يضيع فيه حق يارب خذ حقي بعزتك وجلالك يارب وأنا أعلم أن دعاء المظلوم على الظالم سريع الإجابة اللهم انصرني نصرا على كل من ظلمني واجعل لهم نصيب مما شعرت به.

حذف فيديو

حذف النجم محمد أنور الفيديو الذي نشره منذ أسبوع عبر حسابه بموقع إنستجرام، بعد قصف المستشفى المعمداني في فلسطين، وهو يبكي.

وعلق محمد أنور حينها على الفيديو الذي كان قد نشره عبر حسابه بموقع انستجرام: آسف لأني ضعيف وعاجز ومش قادر أعمل ليكو حاجة غير أني أعيط... اللهم إنا مغلوبون فانتصر.

وجاء حذف فيديو محمد أنور من حسابه، في الوقت الذي أعلن فيه مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي بدلًا من الفنان محمد سلام الذي اعتذر عن العمل تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي على غزة الذي خلف العديد من الضحايا.

اعتذار محمد سلام عن مسرحية زواج اصطناعي

وقرر محمد سلام في وقت سابق، الاعتذار عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي بموسم الرياض، المقرر عرضها يوم 30 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع المشاركة بعمل كوميدي استعراضي، خلال أحداث فلسطين الجارية، ووفاة المئات يوميًا.

ونشر محمد سلام مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، قائلا: إن شاء الله هسافر بكرة الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي، والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا هنعرض إن شاء الله يوم 30 وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، مش متخيل إني هروح اعمل مسرحية وأهزر وأغني وأرقص وإخواتنا في فلسطين عمالين بيتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصل، أنا مش هقدر اسافر طبعًا.

وأضاف محمد سلام: ليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟، أنا كنت على أمل طول الفترة اللي فاتت، إن الموسم يتلغي أو يتأجل زي ما حصل في مهرجان الجونة والقاهرة أو يحصل إن الموضوع يهدى في فلسطين في غزة، والناس تدخل، ونقدر نعرض، بس مفيش حاجة بتحصل، وتقريبًا فيه ناس عماله تموت لحد دلوقتي ومفيش حاجة بتحصل، فأنا ازاي هروح أعرض والناس بيحصلهم كده في فلسطين.